Tajani, FI leale con il governo, ma non piega la testa

"Forza Italia gode di ottima salute, siamo il terzo partito in Italia e la seconda forza del centrodestra, siamo leali con il governo, ma non rinunceremo mai alle nostre idee, non piegheremo la testa quando si tratta di difendere i nostri valori". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri e presidente di FI, Antonio Tajani in collegamento con l'evento "Una bussola per la competitività europea - Forza Italia verso il congresso del Ppe", in corso al teatro Puccini di Firenze.



