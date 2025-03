++ Calenda,'gruppo volenterosi con noi,FI,+Eu e un pezzo di Pd'

"A un certo punto i grandi Paesi europei ci diranno: va bene, c'è la piazza di Conte, la piazza di Schlein, la piazza di Salvini" ma voi con chi state?". A porre la domanda è il leader di Azione Carlo Calenda nel suo intervento di chiusura al congresso del suo partito. E allora, indicando le varie posizioni in campo, ha osservato: "C'è un gruppo di volenterosi composto da FI, noi, +Europa, non da Italia Viva. Ci siamo in questo campo FI, noi, un pezzo del Pd".





