Meloni, Italia è con Ue e difende unità dell'Occidente con Usa

"Sono molto stupita dall'interpretazione della mia intervista al Financial Times: 'Scandaloso, Meloni dichiara di stare con Trump contro l'Europa'. Ma non è quello che ho detto. Ho detto che sto sempre con l'Italia, che l'Italia sta in Europa e il suo ruolo deve essere anche quello di difendere l'unità dell'occidente". Lo ha precisato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco del congresso di Azione.

"Voglio ringraziare Ursula von der Leyen che fa una intervista per ribadire la posizione: 'penso che sia nella mia responsabilità fare quello che posso per difendere o ricostruire se necessario questa unità'. Certo che ci sono temi divisivi, ma proprio per questo penso che non si possa agire per impulso, ma con equilibrio", conclude.



