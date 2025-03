20enne uccisa, preso il pirata, guidava con il piede ingessato

I carabinieri hanno rintracciato e arrestato stamani un 43enne accusato di aver travolto e ucciso la notte scorsa una 20enne a Lurago Marinone, in provincia di Como, e di essere poi fuggito.

L'uomo, secondo i primi accertamenti, guidava con un tasso alcolemico pari a 1,49 mg per litro e con un piede ingessato.

L'uomo era nel suo appartamento e quando i militari sono arrivati stava dormendo.

La 20enne, trascinata per una cinquantina di metri, è morta poco dopo il ricovero all'ospedale di Como.



