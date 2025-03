Nel piano Unipol 3,8 miliardi di utili, ai soci 2,2 miliardi

Unipol ha approvato il piano strategico 'Stronger/Faster/Better' che prevede la distribuzione, nell'arco del triennio 2025-2027, di 2,2 miliardi di euro di dividendi, il 72% in più rispetto al triennio precedente e il conseguimento di utili cumulati pari a 3,8 miliardi di euro, in crescita del 28% sul periodo 2022-2024.

La generazione di capitale organica, si legge in una nota, si attesterà a 1 miliardo di euro, in aggiunta ai dividendi previsti, mentre la raccolta assicurativa complessiva al 2027 è attesa a 18 miliardi di euro, 2,4 miliardi in più rispetto al 2024. La crescita annua composta del dividendo per azione sarà pari pari a circa il 10%. Gli utili cumulati del gruppo assicurativo ammonteranno a 3,4 miliardi di euro, in crescita del 47% sul triennio precedente.

"Con Stronger|Faster|Better presentiamo un piano strategico solidamente ancorato al nostro core business e coerente con le competenze e la qualità che Unipol ha sviluppato in questi anni, con l'ambizione di rispondere concretamente a scenari sempre più complessi e in rapida evoluzione, anticipando i cambiamenti e le trasformazioni tecnologiche, sociali ed economiche dei nostri tempi", ha dichiarato il presidente, Carlo Cimbri.

"Nei prossimi tre anni ci concentreremo nel rafforzare la nostra leadership nel mercato assicurativo italiano, dove intendiamo diventare ancora più forti grazie ai numerosi asset distintivi di cui il Gruppo Unipol dispone e ai rilevanti investimenti che effettueremo in capitale umano e tecnologico", le parole dell'amministratore delegato, Matteo Laterza.

Il piano prevede 500 milioni di euro di investimenti in ambito tech e l'assunzione di 400 persone con competenze tech, digital e data scientist. "Approccio data-driven integrato, potenziamento della distribuzione in ottica omnicanale e ulteriore evoluzione tecnologica saranno i pilastri per rafforzare ulteriormente la competitività del gruppo e favorire una crescita di utili e dividendi sostenuta da una significativa generazione di capitale organico", aggiunge Cimbri.

Per quanto riguarda la raccolta Unipol punta a 10,6 miliardi di euro nel danni nel 2027 (crescita annua composta del 4,9%), con un combined ratio al 92%, in calo di 1,6 punti percentuali sul 2024, e a una raccolta vita di 7,4 miliardi (crescita annua composta del +4,8%). Dal canale agenziale arriveranno 8,3 miliardi di premi danni mentre da quello bancassicurativo 1 miliardo nel danni e 3,4 di nel vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA