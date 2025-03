"xAI ha acquistato X in una transazione tutta in azioni". Lo afferma Elon Musk. xAI è la società per l'intelligenza artificiale dell'uomo più ricco del mondo. "Il futuro di xAi e X è intrecciato", ha aggiunto Musk spiegando che la transazione valuta xAI a 80 miliardi e X a 33 miliardi, ovvero "45 miliardi meno 12 miliardi di debito".





