Meloni al Ft, d'accordo con Vance, l'Europa si è un po' persa

"Devo dire che sono d'accordo" con le posizioni espresse dal vicepresidente statunitense JD Vance sull'Europa alla Conferenza di Monaco, "lo dico da anni...

L'Europa si è un po' persa". Così la premier Giorgia Meloni in una lunga intervista al Financial Times.

La critica di Trump all'Europa non era rivolta al suo popolo ma, sostiene Meloni, alla sua "classe dirigente... e all'idea che invece di leggere la realtà e trovare modi per dare risposte alle persone, si possa imporre la propria ideologia alle persone".



