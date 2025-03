La prima immagine della costellazione italiana Iride

Lo Stadio Olimpico, il Tevere e San Pietro: è la prima immagine in arrivo da Pathfinder Heo di Iride, il primo satellite lanciato a gennaio 2025 come apripista della costellazione Iride, il programma per l'osservazione della Terra finanziato attraverso il Pnrr e coordinato dall'Agenzia Spaziale Europea con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana.

"Non è solo un'immagine di qualità ma un'immagine che dimostra la competenze di tutti quelli che hanno contribuito ad arrivare a questo momento", ha detto Simonetta Cheli, direttore dei programma di Osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea



