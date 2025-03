In Groenlandia governo di larga coalizione in chiave anti-Usa

Quattro dei cinque partiti del parlamento groenlandese firmeranno oggi un accordo di coalizione, in un'apparente dimostrazione di unità di fronte all'interesse degli Stati Uniti per l'isola proprio nel giorno della visita del vicepresidente Usa JD Vance e della moglie Usha ad una base militare Usa in Groenlandia. Soltanto il partito più ardentemente indipendentista, Naleraq , arrivato secondo alle elezioni di inizio mese, non farà parte della coalizione, dopo essersi ritirato dai colloqui la scorsa settimana. Lo riportano i media internazionali.



