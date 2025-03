Formato il nuovo governo in Groenlandia

Quattro dei cinque partiti del parlamento groenlandese hanno formato oggi una coalizione di governo. Jens-Frederik Nielsen, leader del partito liberale Demokaatit è il nuovo premier mentre il suo predecessore Múte B.

Egede è il responsabile per le tasse e le finanze.

L'arrivo del vice presidente statunitense JD Vance sul territorio groenlandese ancor prima che un governo fosse formato ha irritato il nuovo premier: "J.D. Vance sta atterrando in una struttura che appartiene a loro. Tutta questa situazione, venendo i visita quando non c'è un governo al potere, manca di rispetto a un alleato" ha dichiarato Nielsen. "È un peccato, ma ora abbiamo un governo che deve mettersi al lavoro", ha ribadito parlando con diversi media danesi presso il parlamento a Nuuk.

JD Vance insieme alla moglie Usha stanno visitando la base militare spaziale americana a Pituffik, nel nord ovest della Groenlandia. Precedentemente avevano in programma di visitare anche la capitale groenlandese Nuuk e la cittadina di Sisimiut ma hanno poi cambiato i piani, limitandosi esclusivamente alla visita alla base.



