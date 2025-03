Ribera, 'i dazi Usa una pessima notizia, Ue risponderà'

I dazi annunciati da Donald Trump sulle auto importate "sono una pessima notizia. Ci dispiace che l'amministrazione americana stia giocando contro il buon funzionamento del mercato globale. Dobbiamo capire in quali termini esattamente vogliono metterli in atto ma siate certi che risponderemo di conseguenza". Lo ha detto la vice presidente della Commissione Ue per la transizione giusta, Teresa Ribera, al suo arrivo al Consiglio Ue Ambiente a Bruxelles.

"Penso che sia un male per i consumatori e per gli industriali ma ovviamente dovremo prestare attenzione al nostro interesse come europei e collaboreremo con il settore per garantire che ciò sia gestibile per le nostre aziende", ha aggiunto Ribera. Ha assicurato inoltre che l'Ue sosterrà "un'industria che rispetta standard elevati in termini di diritti dei lavoratori e di standard ambientali e che è fondamentale per un'economia che funzioni in modo equo qui in Europa, ma anche in tutto il mondo".



