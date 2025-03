Pronto calendario per Pasqua, su presenza Papa si valuterà

Il Vaticano rende noto il calendario delle celebrazioni liturgiche della Settimana Santa e dell'Ottava di Pasqua, dal 13 aprile domenica delle Palme al 27 aprile, canonizzazione di Carlo Acutis, passando per il 20 aprile, giorno di Pasqua. Al momento non è indicata la presenza del Papa né il nome dei cardinali celebranti eventualmente delegati. La Sala Stampa della Santa Sede informa infatti che "bisognerà vedere i miglioramenti delle condizioni di salute del Papa nelle prossime settimane per valutare una sua eventuale presenza, e in che termini, ai riti della Settimana Santa".

Arriva dunque il calendario delle celebrazioni pasquali in Vaticano. Viene indicato anche l'Urbi et Orbi di Pasqua ma non dalla Loggia delle Benedizioni che è riservata solo al Pontefice. Infine c'è la conferma della canonizzazione di Carlo Acutis anche se non è sciolto il nodo se sia possibile celebrarla eventualmente anche senza la presenza del Papa.

Le celebrazioni cominceranno il 13 aprile, Domenica delle Palme, con la messa a Piazza San Pietro alle 10. Giovedì 17 aprile sarà la volta della celebrazione del Giovedì Santo con la messa del Crisma alle 9.30 nella basilica di San Pietro. Non è indicata la messa in Coena Domini, quella con il rito della lavanda dei piedi, che Papa Francesco negli anni passati ha celebrato sempre fuori dal Vaticano, in carceri, centri per migranti e altri luoghi dove al centro erano gli ultimi della società. Il Venerdì Santo, il 18 aprile, ci saranno due celebrazioni: la "Passione del Signore" alle 17 nella Basilica di San Pietro e la Via Crucis al Colosseo alle 21.15. Poi sabato 19 aprile, alle 19.30 nella Basilica di San Pietro la Veglia Pasquale.

Domenica 20 aprile la messa di Pasqua alle 10.30 a Piazza San Pietro con la Benedizione 'Urbi et Orbi'. Infine domenica 27 aprile, II domenica di Pasqua o della Divina Misericordia, si terrà a Piazza San Pietro, alle ore 10.30, la messa e canonizzazione del Beato Carlo Acutis nell'ambito del Giubileo degli Adolescenti.



