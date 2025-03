Mimit autorizza commissari ex Ilva a negoziare con Baku

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha autorizzato i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in AS e di Ilva in amministrazione straordinaria ad avviare una negoziazione in via preferenziale con la cordata azera guidata da Baku Steel Company (Bsc) e Azerbaijan Business Development Fund (Abdf). Lo si legge in una nota del Mimit, in cui si precisa che il via libera del dicastero giunge in seguito alla richiesta pervenuta il 21 marzo scorso dalle due terne commissariali di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria e di Ilva in ase al parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza.



