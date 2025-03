L'Amerigo Vespucci a Venezia, al via 2/a tappa tour Mediterraneo

L'Amerigo Vespucci ha ormeggiato a Venezia, seconda tappa del tour Mediterraneo. Dopo aver percorso oltre 46 mila miglia ed aver toccato i porti di tutto il mondo, il veliero della Marina Militare è arrivato all'Arsenale del capoluogo veneto dove resterà fino a lunedì quando riprenderà il mare per dirigersi verso Ancona.

A Venezia, come già avvenuto a Trieste, sarà presente anche il Villaggio IN Italia, l'esposizione itinerante delle eccellenze italiane. Durante la tre giorni sarà possibile partecipare a convegni, eventi e iniziative che racconteranno il tour mondiale del Vespucci, cominciato a luglio 2023 e che si concluderà il 10 giugno a Genova, in occasione della festa della Marina. Soldout le visite a bordo della nave più bella del mondo, accolta a Riva San Biasio da centinaia di turisti e curiosi, tra gli immancabili selfie e foto ricordo.



