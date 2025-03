La procura di Parigi ha chiesto una pena di 18 mesi di carcere con la condizionale per Gérard Depardieu, l'attore sotto processo a Parigi per violenze sessuali su due donne che lavoravano sul set con lui nel film Les Volets Verts, nel 2021.

Il procuratore, Laurent Guy, ha chiesto anche 20.000 euro di ammenda e l'obbligo di cure psicologiche per l'attore, oltre all'iscrizione nello schedario degli autori di reati sessuali.





