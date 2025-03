"Non abbiamo mai negato che si sia trattato di un errore, e il consigliere per la sicurezza nazionale se ne è assunto la responsabilità. E abbiamo detto che stiamo apportando delle modifiche. Stiamo esaminando la questione per assicurarci che non possa mai più accadere": lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt in merito al chat-gate, sottolineando che il presidente ha messo insieme una squadra in cui crede.



