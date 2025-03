Borsa: l'Asia in calo, pesano le auto con la guerra commerciale

Le Borse asiatiche chiudono in calo la seduta con i timori della guerra commerciale dopo l'annuncio di Donald Trump dei dazi sulle auto. Sotto i riflettori anche l'andamento della crescita economica globale, in particolare quella statunitense.

In flessione Tokyo (-0,60%), con i titoli Toyota (-2%), Honda (-2,5%) e Nissan (-1,7%) sotto pressione. Sul fronte dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro a 150,40, e sull'euro a 162,10. In calo anche Seul (-1,4%). Positive Hong Kong (+0,7%) e Mumbai (+0,4%), mentre sono fiacchi i listini cinesi con Shanghai (+0,1%) e Shenzhen (-0,1%).

Sul fronte macroeconomico fari puntati sugli Stati Uniti.

Previsti il Pil del quarto trimestre, la bilancia commerciale, i sussidi di disoccupazione e l'indice manifatturiero Fed Kansas City. In Europa previsti una serie di interventi dei componenti della Bce tra cui De Guindos, Villeroy e Schnabel.



