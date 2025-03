Lorenzo Musetti non passa contro Novak Djokovic negli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami, in Florida.

Il 23enne carrarese n.16 al mondo ha ceduto al 37enne serbo n.5 per 6-2 6-2. Ai quarti Djokovic trova il 24enne statunitense Sebastian Korda (n.25), che ha battuto il 38enne francese Gael Monfils (n.46) per 6-4 2-6 6-4.



