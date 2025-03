Tajani, adesione Balcani occidentali a Ue priorità del governo

"Stiamo facendo il possibile per accelerare i tempi dell'adesione dei Balcani occidentali all'Unione europea". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intrattenendosi con i giornalisti al suo arrivo all'Ince (Iniziativa centro europea) precisando che si tratta di "una priorità politica del governo".

"Lavoriamo perché i Balcani possano stabilizzarsi, c'è qualche preoccupazione per la Bosnia Erzegovina - ha proseguito - ma stiamo facendo di tutto perché possa esserci una presenza italiana e europea sempre più forte in questa parte d'Europa".

In questo senso, secondo il ministro, ci sono "tanti Paesi candidati".



