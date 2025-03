L'emendamento al decreto bollette sul bonus elettrodomestici, a firma Silvio Giovine (FdI), è stato riamesso grazie al ricorso presentato dopo le dichiarazioni di inammissibilità. Non è stato invece così per l'emendamento sempre di Fratelli d'Italia (Riccardo Zucconi) che rinvia l'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione anti-catastrofale.



