Fanny Ardant, 'mai visto gesti scioccanti di Depardieu'

"Non ho mai assistito a un gesto" di Gérard Depardieu che abbia trovato "scioccante", anche se "dice volgarità enormi" e "gli piace fare lo scemo sul set": Fanny Ardant scende in campo nel tribunale di Parigi dove il processo per violenze sessuali e molestie all'attore più famoso di Francia è in corso da tre giorni e sceglie di difendere l'imputato, dichiarandosi "sua amica da 30 anni".

"So che siamo qui per cercare la verità - ha detto l'attrice - la verità è la cosa più difficile da ottenere. Non c'è mai solo una verità. È come l'ombra che cambia, a seconda della luce". Per lei, "Gérard ha sempre dato tutto, lui è come un vulcano".



