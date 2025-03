Decreto payback, la Lombardia ricorre al Tar contro il governo

La Regione Lombardia ha depositato ricorso al Tar del Lazio contro il governo e contro l'Aifa chiedendo l'annullamento del decreto dello scorso febbraio del ministero della Salute sul payback, con la retroattività della norma che genera un impatto negativo sulle casse regionali con una riduzione di oltre "130 milioni di euro". La Regione cita nel ricorso i ministeri della Salute, dell'Economia e degli Affari regionali, la presidenza del Consiglio, la Conferenza Stato Regioni e chiama in causa singolarmente tutte le Regioni.

Il decreto sul payback farmaceutico definisce le condizioni e le modalità per la redistribuzione delle quote variabili spettanti a ogni Regione, assicurando che queste quote non siano superiori al 70% né inferiori al 30% dello sforamento fatto registrare.

La Lombardia contesta l'efficacia temporale del decreto specie nella parte che prevede che i nuovi criteri debbano essere applicati retroattivamente, già a partire dal 2024, con riferimento alla spesa farmaceutica relativa al 2023, e non solo successivamente all'entrata in vigore della modifica normativa.

Per questo "è interesse della Regione impugnare il decreto al fine di contestare l'efficacia temporale dei nuovi criteri di riparto" del payback farmaceutico.



