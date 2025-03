Canottaggio: "The Boat Race", l'azzurro Kohl capovoga di Oxford

Domenica 13 aprile, nel tratto di Tamigi tra Putney e Mortlake, si terrà l'edizione numero 170 della regata tra le Università di Oxford e Cambridge. "The Boat Race" vedrà protagonista anche Nicholas Kohl. L'azzurro della Canottieri Gavirate, quarto classificato in 4 senza alle Olimpiadi di Parigi 2024 e vicecampione d'Europa nella stessa specialità agli Europei di Szeged 2024, è capovoga dell'Ammiraglia di Oxford. Questa sera l'annuncio ufficiale presso la Battersea Power Station, durante un evento dedicato a una riflessione delle istituzioni locali e nazionali sulle condizioni del Tamigi. Un vogatore italiano torna così a esser protagonista della celebre regata universitaria, 28 anni dopo l'esperienza di Roberto Blanda sempre a bordo di Oxford.

Domenica 13 aprile, un nuovo capitolo della sfida remiera più conosciuta in tutto il mondo, con Cambridge avanti 87-81.





