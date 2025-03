Avs, mancano le coperture, il ddl sicurezza tornerà alla Camera

"Grazie all'ostruzionismo di Avs e delle altre forze di opposizione il disegno di legge sicurezza tornerà alla Camera". A dirlo è il capogruppo di Avs, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

Per il provvedimento, già approvato alla Camera e da mesi all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato, scatterebbe la terza lettura perché la commissione Bilancio ha dato parere al ddl ma richiedendo modifiche legate alle coperture finanziarie che, nel testo, erano previste fino al 2024. Da qui la necessità di ritocchi al testo.

"Erano talmente convinti di approvare questa legge liberticida entro il 2024 - prosegue De Cristofaro - che non avevano previsto il finanziamento per gli anni successivi, ma non hanno fatto i conti con il Parlamento. La battaglia in commissione ha fatto scavallare l'approvazione entro il 2024 e quindi il ddl va modificato in Aula e poi rimandato alla Camera per essere approvato definitivamente. Il tutto è certificato dalla commissione Bilancio del Senato che ha appena approvato il parere al ddl sicurezza chiedendo modifiche sulle coperture. Avs continuerà l'opposizione anche in Aula presentando centinaia di emendamenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA