Prysmian compra americana Channell per 950 milioni di dollari

Prysmian ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Channell Commercial Corporation, un fornitore leader di soluzioni integrate nel settore della connettività negli Stati Uniti, per 950 milioni di dollari, salvo aggiustamenti, oltre ad un potenziale corrispettivo aggiuntivo, legato al raggiungimento da parte dell'azienda statunitense di determinati obiettivi di margine operativo lordo nel 2025, pari ad un importo che potrebbe arrivare fino a 200 milioni. Nel caso l'esborso supererebbe 1 miliardo di euro.

L'acquisizione, la prima grande transazione di Prysmian nel business Digital Solutions, sarà finanziata da un mix di debito ed equity, tra cui obbligazioni ibride e cessione di azioni proprie.

"Il nostro percorso da produttore di cavi a fornitore di soluzioni di prima classe sta accelerando e, grazie al rafforzamento nell'ambito delle soluzioni di connettività, saremo in un'ottima posizione per catturare la crescita del mercato, potenziata dalla digitalizzazione e dal lancio dell'intelligenza artificiale. Stiamo rafforzando la nostra esposizione in Nord America, e allo stesso tempo, acquisendo know-how e un portfolio prodotti per essere ancora più competitivi in tutto il mondo", ha sottolineato Massimo Battaini, ceo di Prysmian.



