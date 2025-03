Negoziatore russo, 'continueremo colloqui con Usa su Ucraina'

Un negoziatore russo ha definito "utili" i colloqui tra funzionari russi e statunitensi su una possibile tregua parziale in Ucraina, aggiungendo che i contatti proseguiranno. "Abbiamo parlato di tutto, è stato un dialogo intenso, non facile, ma molto utile per noi e per gli americani", ha dichiarato Grigory Karasin, presidente della commissione Esteri del Senato, all'agenzia Tass. "Continueremo", ha aggiunto, all'indomani delle 12 ore di colloquio tra le delegazioni in Arabia Saudita.

"Continueremo a farlo, coinvolgendo anche la comunità internazionale, in primo luogo l'Organizzazione delle Nazioni Unite e alcuni paesi", ha dichiarato Karasin riferendosi al dialogo tra Usa e Russia. "In generale, c'è stata l'impressione di un dialogo così costruttivo che è dovuto e necessario. Anche gli americani sono interessati a questo", ha aggiunto Karasin.





