Kiev, missile Long Neptune usato anche in Crimea

Il nuovissimo missile da crociera di fabbricazione ucraina 'Long-Neptune' con una gittata di 1.000 chilometri è stato utilizzato contro la Russia: è noto l'uso contro una raffineria di petrolio russa di Tuapse, in Russia, ma il ministro ucraino delle industrie strategiche Herman Smetanin, in un'intervista al giornale norvegese Nettavisen, ha affermato che in realtà "la prima volta che l'abbiamo utilizzato abbiamo attaccato un obiettivo militare nella penisola della Crimea occupata".



