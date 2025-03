Governo dice sì ad acconti con aliquote Irpef per il 2025

Il governo interviene per consentire applicazione aliquote 2025 per la determinazione dell'acconto Irpef. Lo si legge in una nota del Mef a seguito dei dubbi posti da alcuni Caf e dalla Cgil. "In considerazione dei dubbi interpretativi posti, e al fine di salvaguardare tutti i contribuenti interessati, il governo interverrà anche in via normativa per consentire l'applicazione delle nuove aliquote del 2025 per la determinazione dell'acconto. L'intervento sarà realizzato in tempo utile per evitare ai contribuenti aggravi in termini di dichiarazione e di versamento" precisa la nota.





