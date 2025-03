Appello opposizione, 'sabato tutti in piazza a Istanbul'

Il leader del Partito popolare repubblicano (Chp), la principale forza dell'opposizione turca, ha indetto una grande manifestazione sabato a Istanbul a sostegno del sindaco detenuto della città, Ekrem Imamoglu.

"Sarete sabato alla grande manifestazione per sostenere Ekrem Imamoglu, per opporvi alla (sua) detenzione (...) e dire che vogliamo elezioni anticipate?", ha affermato il leader del Chp, Özgür Özel, arringando in questo modo la folla riunita per la settima sera consecutiva davanti al municipio di Istanbul.





