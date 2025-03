A Venezia in arrivo il Vespucci, in città dal 28 a 31 marzo

E' conto alla rovescia per l'arrivo a Venezia della nave Amerigo Vespucci, ammiraglia della Marina militare e ambasciatrice nel mondo del made in Italy. Il veliero sarà accolto a Venezia con la cerimonia di benvenuto venerdì 28 marzo (ore 9:30) alla presenza delle autorità civili e militari e della Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord della Marina Militare; si tratterrà nella città lagunare, all'ancora in Riva San Biasio, fino a lunedì 31 marzo, quando disormeggerà alle ore 9:30.

Quella di Venezia, dopo Trieste, è la seconda tappa del "Tour Mediterraneo Vespucci" che toccherà complessivamente 17 città e si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno. Ricco il palinsesto di iniziative che la Marina proporrà nel "Villaggio IN Italia" - presente la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti - con le porte aperte all'Arsenale, incontri, mostre, concerti, attività. Tra gli eventi in programma, l'inaugurazione della mostra "Donne Europa" e del Museo Storico Navale di Venezia, oltre all''avvio del progetto "Generazione Vespucci"



