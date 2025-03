Thiago Motta 'momenti intensi, ringrazio club e giocatori'

"Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno". Cosi' Thiago Motta, in una dichiarazione all'ANSA, chiude la sua esperienza alla Juve dopo l'esonero deciso ieri dal lcub bianconero. "Ringrazio la proprietà - aggiunge Thiago Motta - per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l'impegno profusi fin dal primo giorno insieme. Auguro ai tifosi e alla Juventus il meglio per il futuro".



