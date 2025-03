Miley Cyrus, il 30 maggio esce Something Beautiful

Una Miley Cyrus, fotografata da Glen Luchford, indossa un abito couture del 1997 di Thierry Mugler, domina l'artwork di Something Beautiful (Columbia/Sony Music), il nuovo atteso album di Miley Cyrus che uscirà il 30 maggio.

L'opera, composta da 13 tracce inedite, è prodotto dalla stessa Cyrus e da Shawn Everett.

Something Beautiful, da oggi disponibile in pre-order, sarà disponibile in diversi formati: digitale, CD, vinile nero standard, Vinile Clear (esclusiva Discoteca Laziale) e Vinile Translucent Red (esclusiva Sony Music Store).



