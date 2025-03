Fonti palestinesi, 'tank Idf stanno avanzando verso Rafah'

Secondo fonti palestinesi citate dai media israeliani, veicoli corazzati dell'Idf hanno iniziato ad avanzare verso la zona di Mawasi, a nord-ovest di Rafah, nel sud di Gaza dove in precedenza era stata individuata la 'zona umanitaria'. Finora l'esercito israeliano non ha confermato l'avanzata, dopo aver annunciato ieri che le operazioni erano in corso nel quartiere di Tel a-Sultan a Rafah. Tuttavia in precedenza l'Idf ha pubblicato foto di colonne di carri armati e veicoli corazzati per il trasporto delle truppe nel sud.



