Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha dichiarato che i gruppi di esperti russi e americani a Riad non prevedono di firmare nessun documento dopo i colloqui. Lo riporta la Tass. "No, non sono previsti documenti", ha dichiarato Peskov stando all'agenzia di stampa ufficiale russa.



