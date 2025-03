Le Borse europee aprono in rialzo mentre si valuta l'impatto dei dazi americani previsti per il 2 aprile. Con dazi mirati, secondo gli analisti, potrebbe esserci un impatto meno traumatico rispetto alle previsioni iniziali. I mercati, in attesa dei dati relativi alla manifattura e ai servizi, guardano anche alle trattative di pace tra Russia e Ucraina.

Avvio positivo per Francoforte (+0,8%), Parigi (+0,77%), Londra (+0,42%).



