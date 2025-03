Trump, 'solo io posso far cessare la guerra in Ucraina'

"Ho un buon rapporto con Putin e Zelensky e nessun altro, a parte me, è in grado di fermare la guerra in Ucraina". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista con il sito sportivo Outkick. "Voglio impedire che muoiano altri soldati - anche se non sono americani - perche' tutto questo potrebbe portare alla terza guerra mondiale", ha aggiunto il presidente americano sostenendo che "gli sforzi per evitare un'ulteriore escalation nella guerra tra Ucraina e Russia sono in atto".



