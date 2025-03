Tajani, andare avanti col Salva Milano, Sala o non Sala

"Abbiamo a cuore la città di Milano e non si tratta solo di individuare il nome del candidato sindaco, si tratta anche di avere politiche serie per la città di Milano. Forza Italia è impegnata nella battaglia a difesa dei cittadini milanesi che hanno investito soldi per comprare case delle quali non sono entrati in possesso. Quindi dobbiamo andare avanti con il Salva Milano". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante un evento di Forza Italia a Milano.

"Non è una questione di sindaco o non sindaco, è una questione di tutela dei diritti acquisiti dai cittadini milanesi", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA