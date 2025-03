"Felice di sapere che Papa Francesco stia tornando in Vaticano. A lui vanno un pensiero speciale e i migliori auguri, con affetto e gratitudine per il suo instancabile impegno e la sua guida preziosa". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni pubblicando una foto del Pontefice sul balcone dell'ospedale Gemelli da cui si è affacciato in mattinata.



