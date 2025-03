Al via i colloqui tra le delegazioni Usa-Ucraina a Riad: lo annuncia il ministro della Difesa di Kiev. "Abbiamo iniziato l'incontro con la squadra americana a Riad", ha scritto su Facebook, Roustem Umerov, che guida la delegazione ucraina per questi attesissimi colloqui. "L'ordine del giorno comprende proposte per proteggere l'energia e le infrastrutture critiche", ha affermato.



