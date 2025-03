Scontri a Istanbul alle manifestazioni per il sindaco

Sono in corso scontri tra manifestanti e forze di polizia nei pressi del comune di Istanbul dove migliaia di persone si sono radunate per protestare contro l'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu. Lo riferiscono i media locali pubblicando un video che mostra la polizia utilizzare gas lacrimogeno contro un gruppo di manifestanti. Momenti di tensione sono stati riportati anche nei pressi del tribunale di Istanbul, dove Imamoglu si trova per essere ascoltato dai giudici, e dove un gruppo di avvocati e agenti che si sono spintonati.



