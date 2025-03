Papa al Gemelli, oggi alle 18 briefing dell'equipe medica

"Questo pomeriggio, alle ore 18, nell'atrio all'ingresso del Policlinico 'A. Gemelli', si svolgerà un briefing informativo per i giornalisti accreditati presso la Sala Stampa della Santa Sede con alcuni membri dell'equipe medica che ha in cura il Santo Padre". E' quanto comunica la Sala stampa vaticana. Il briefing "sarà trasmesso in diretta streaming da Vatican News e distribuito, anche in diretta, da Vatican Media".

Si tratta del secondo incontro con la stampa dei medici che hanno in cura papa Francesco dopo quello dei 21 febbraio scorso, a una settimana dal ricovero al Gemelli.



