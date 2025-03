Nations League: Spalletti "serve impresa, Maldini può giocare"

"Serve un'altra prestazione come quella che abbiamo fatto all'andata, se riusciremo a ripeterci sono convinto che potremmo portare a casa il risultato di una vittoria. Certo serve un'impresa". Parola del ct dell'Italia, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa della vigilia del ritorno di Nations League contro la Germania, a Dortmund. "Due punte vere come Lucca e Kean subito in campo? Si può fare anche quello ma credo sia inizialmente meglio uno che fa un lavoro di raccordo e lì ne abbiamo diversi. Siccome vogliamo vincerla e poi se serve un attaccante per il forcing finale ci verrebbe a mancare".

Poi Spalletti apre alla possibilità di vedere Maldini titolare dall'inizio "Perchè no? Ha fatto bene. Ha bisogno di fare partite di questo livello, ne abbiamo diversi che possono giocare lì e lui è uno di questi. Sì, può giocare. E Zaccagni? Difficile giochi subito". Infine il ct azzurro parla della difesa: "Bastoni gioca, può fare sia il difensore centrale che il laterale".



