Generali: verso lista di Assogestioni, deposito il 29 marzo

Ci sarà anche una lista di Assogestioni alla prossima assemblea di Generali che si terrà il 24 aprile per il rinnovo delle cariche del consiglio di amministrazione. La decisione formale non è ancora stata presa ma sarebbe questa, secondo quanto risulta all'ANSA, l'indicazione chiara che emerge dal confronto in atto all'interno del comitato che si è riunito ieri ed ha esaminato i vari punti all'ordine del giorno e anche i pareri legali presentati. La lista verrà depositata il prossimo 29 marzo, cioè l'ultimo giorno utile.



