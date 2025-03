Cancellata la discesa, Brignone vince la coppa del mondo di sci

La discesa libera di Sun Valley è stata cancellata, Federica Brignone così ha vinto la coppa del mondo di sci, la sua seconda generale dopo quella del 2020. Le condizioni della pista hanno indotto gli organizzatori prima a rinviare più volte, poi a cancellare la libera femminile, e anche quella maschile, previste oggi. Così, Brignone oltre alla coppa generale ha vinto matematicamente anche quella di discesa libera, dove era in testa. In campo maschile, sempre per l'annullamento della prova, Marco Odermatt si è preso la coppa di discesa.



