Onu, ghiacciai del mondo ulteriormente ridotti nel 2024

Tutte le regioni glaciali hanno registrato una perdita netta di massa nel 2024 per il terzo anno consecutivo, ha affermato l'Onu in una nota, aggiungendo che preservarle è "una questione di "sopravvivenza. "Preservare i ghiacciai non è solo una necessità ambientale, economica e sociale. È una questione di sopravvivenza", ha avvertito Celeste Saulo, Segretario generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), in occasione del primo World Glacier Day.

Al ritmo attuale, molti ghiacciai nel Canada occidentale e negli Stati Uniti, in Scandinavia, nell'Europa centrale, nel Caucaso, in Nuova Zelanda e ai tropici non sopravvivranno al XXI secolo, secondo l'Omm, che sottolinea come il prosciugamento dei "serbatoi d'acqua" del pianeta metta a rischio l'approvvigionamento idrico di centinaia di milioni di persone.

Per l'Onu, l'unica risposta possibile è combattere il riscaldamento globale riducendo le emissioni di gas serra.





