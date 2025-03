'Musk alPentagono per piani di guerra segreti contro la Cina'

Il Pentagono ha in programma di informare oggi Elon Musk sul piano top secret dell'esercito Usa per eventuali guerre che potrebbero scoppiare con la Cina: lo scrive il New York Times, citando due dirigenti Usa. Un altro dirigente ha detto che il briefing sarà incentrato sulla Cina, senza fornire altri dettagli, mentre un quarto funzionario ha riferito solo che Musk sara' al Pentagono venerdì. La visita e' stata confermata dal portavoce della difesa. Per il Nyt, l'accesso di Musk ad alcuni dei segreti militari piu' custoditi segna un'espansione del suo ruolo di consigliere di Trump e solleva interrogativi sui conflitti di interesse.

I potenziali conflitti di interesse, sottolinea il quotidiano, sono legati al fatto che Musk è un contractor del Pentagono e ha vasti interessi in Cina.

Il briefing top secret per il piano di guerra contro Pechino contiene circa 20-30 slide che spiegano come gli Stati Uniti combatterebbero un conflitto del genere e va dall'avvertimento di una minaccia dalla Cina a varie opzioni su quali obiettivi cinesi colpire, in quale lasso di tempo, tutte opzioni che verrebbero presentate a Trump per le decisioni.

Non è chiaro, scrive il Nyt, quale sia l'impulso per fornire a Musk un briefing così delicato: non fa parte della catena di comando militare né è un consigliere ufficiale del commander in chief per le questioni militari che coinvolgono la Cina. Ma c'è una possibile ragione, secondo il quotidiano, per cui Musk potrebbe aver bisogno di conoscere aspetti del piano di guerra.

Se lui e il suo team del Doge vogliono tagliare il budget del Pentagono in modo responsabile, potrebbero aver bisogno di sapere quali sistemi d'arma il dipartimento della difesa prevede di utilizzare in un conflitto con la Cina.



