L'aeroporto di Londra Heathrow è chiuso, e lo sarà per tutto il giorno, a causa dell'incendio di una centralina che ha provocato un'interruzione di corrente. Lo fa sapere la società di gestione.

"Heathrow sta subendo un'importante interruzione di corrente. Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi, Heathrow rimarrà chiuso fino alle 23:59 del 21 marzo", le 0.59 del 22 in Italia, ha affermato la Heathrow Airport Holdings.



