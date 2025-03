Governo israeliano licenzia il capo dello Shin Bet

Il governo israeliano ha annunciato le dimissioni del capo dello Shin Bet, l'agenzia per la sicurezza interna, Ronen Bar, del quale il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato di non avere più fiducia. "Il governo ha approvato all'unanimità la proposta del Primo Ministro Benjamin Netanyahu di porre fine al mandato" di Ronen Bar, che lascerà l'incarico quando sarà nominato il suo successore o al più tardi il 10 aprile, ha annunciato l'ufficio del Primo Ministro in una nota.



