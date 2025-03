Ferragni, 'pronta a ricapitalizzare Fenice'

Chiara Ferragni è pronta ad arrivare alla maggioranza di Fenice ed è disposta anche a ricapitalizzare per intero la società. E' la posizione dell'influencer alla luce del verbale dell'assemblea che il 30 marzo ha varato un aumento di capitale da 6,4 milioni con il sì della stessa Ferragni che ha il 32,5% e del socio al 40% Paolo Barletta. Aveva votato invece no l'altro azionista, al 27,5%, Pasquale Morgese, orientato a impugnare sia la delibera sul bilancio e ricapitalizzazione. Come già emerso Ferragni aveva dato la disponibilità a coprire anche la parte non sottoscritta da Morgese.



