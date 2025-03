Le Borse europee avviano la seduta in calo, nel giorno della scadenza di opzioni e future.

L'attenzione dei mercati è rivolta all'andamento della crescita economica degli Stati Uniti, mentre Donald Trump sollecita la Fed al taglio dei tassi e minaccia nuovi dazi.

Avvio in flessione per Parigi (-0,39%), Francoforte (-0,32%), mentre si guarda alla riforma del freno del debito, Londra (-0,28%).



